Il santo del giorno del 4 luglio è Santa Elisabetta del Portogallo

Il 4 luglio si festeggia Santa Elisabetta del Portogallo. Nata nel 1271 da Pietro III re di Aragona e da Costanza figlia di Manfredi re di Sicilia. Le fu imposto il nome di Elisabetta in memoria di Elisabetta regina d'Ungheria, sua prozia. All'età di otto anni cominciò a recitare l'Ufficio divino e così fece per tutta la vita. Santa Elisabetta si sposò con Dionigi re del Portogallo, proseguendo gli esercizi di pietà e le buone opere in cui si era fino allora esercitata.

Al mattino si alzava presto, recitava parte dell’Ufficio, assisteva alla Messa e poi trascorreva le ore della giornata nell’adempiere i doveri del suo stato, nella lettura della Sacra Scrittura e nel lavoro manuale. Essendo stata accusata di aver spinto il figlio alla ribellione contro il re suo marito, fu privata dei suoi beni e relegata nella piccola città di Alaquer. Quando il marito, come viene raccontato dalla tradizione, decise di perdonare il figlio riaccolse con sé anche Santa Elisabetta.

Quando nel 1325, dopo la morte del sovrano, salì al trono il figlio Alfonso, Santa Elisabetta pensò di farsi religiosa nel convento di S. Chiara in Coimbra. Un desiderio che non venne esaudito così decise di ritirata in un appartamento contiguo al monastero dove visse come una monaca. Morì all’età di 65 anni e fu sepolta nel monastero di S. Chiara.