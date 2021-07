Caos autostrade in Liguria: i camionisti scendono dai Tir per protesta

PIEMONTE – Sempre più esasperati per le code che anche oggi hanno intasato la rete autostradale verso la Liguria, molti camionisti hanno deciso una clamorosa protesta scendendo dai Tir per non muoversi più. Lo ha annunciato Trasportounito Fiap spiegando che “abbandonare il mezzo è stato un atto estremo“. L’associazione in particolare ha spiegato che “su tutte le principali direttrici autostradali liguri con destinazione o provenienza Genova e con il maggiore porto italiano sotto assedio da ingorghi che bloccano totalmente i varchi, fra gli autisti dei mezzi pesanti, fermi da ore sotto il sole, si sta trasmettendo un vero e proprio tam-tam: scendere dai camion“. La protesta è durata circa un’ora.

I disagi al traffico sono stati registrati anche in Piemonte tanto che il sito di Autostrade per l’Italia segnalava ben 7 chilometri di coda all’altezza di Ovada sulla A26. Erano invece 7 i chilometri di coda tra Varazze e il bivio con la A10 verso Savona, altri due chilometri ad Albisola, 4 chilometri anche a Masone dove si registrano ingorghi.