Risorse idriche in Piemonte di molto inferiori alle medie storiche

PIEMONTE – Il quadro delle condizioni idrologiche in Piemonte, aggiornata al 30 riporta dati preoccupanti sulla disponibilità delle risorse idriche sul territorio regionale. Nel mese le precipitazioni registrate sull’intero bacino idrografico del fiume Po (alla confluenza con il Ticino) sono state, come nei due mesi precedenti, inferiori alla media, con un deficit di circa il 7% più marcato nei settori orientali dove in alcuni bacini lo scostamento supera il 50%.

Il protrarsi di tale condizione di carenza di precipitazione da inizio anno, unito al contributo dei prelievi idrici in conseguenza dell’avvio della stagione irrigua, ha comportato una generale diminuzione delle portate nelle principali sezioni idrometriche dei corsi d’acqua, con valori significativamente inferiori alle medie storiche. Nell’Alessandrino, come spiegano i dati Arpa, il Tanaro ha registrato un -17%, il Bormida un -9% e l’Orba un -13%. Unici in positivo il bacino dello Scrivia e Curone con un +6%.