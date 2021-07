Ri-Trovarsi alla Benedicta con il concerto di Yo Yo Mundi, Gang e Bonfanti

CAPANNE DI MARCAROLO – Gli Yo Yo Mundi hanno mantenuto la promessa fatta un anno fa, quando la pandemia li obbligò ad esibirsi da soli, senza pubblico, al Santuario della Benedicta. Questa domenica 4 luglio, dalle 18, la band tornerà sul palco nel piazzale nel piazzale in cui si trovano i ruderi della cascina distrutta dai nazisti dopo l’eccidio del 1944 con “gli amici di sempre”, i fratelli Marino e Sandro Severini, i mitici Gang, Paolo Bonfanti, grande chitarrista e l’attrice, ormai a tutti gli effetti la quinta Yoyo, Daniela Tusa per raccontare e suonare memoria. Lo spettacolo concerto: “Canzoni Resistenti” sarà l’ultimo evento della giornata di festa per la chiusura del Benedicta Festival, organizzato dall’Associazione Memoria della Bendicta.

Ad aprire la giornata, dal titolo “Ri-trovarsi”, sarà l’incontrocon Enrico Camanni, uno dei più noti intellettuali del mondo della montagna. Dopo essere stato redattore capo della Rivista della Montagna e direttore di Alp, Camanni ha diretto anche la rivista internazionale di cultura alpina L’Alpe. Autore di diversi libri e saggi, Camanni è recentemente tornato protagonista in libreria con “La discesa infinita” un giallo pubblicato da Mondadori che affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale. Domenica 4 luglio, alle 11, presso il centro di documentazione della Benedicta, a Cascina Pizzo, lo storico, romanziere e alpinista racconterà “Storie di montagna, resistenza e utopia” in un dialogo con lo storico ambientale e docente dell’Università del Piemonte Orientale, Vittorio Tigrino. Al termine dell’incontro sarà possibile partecipare all’aperitivo-degustazione offerto dall’Associazione Memoria della Benedicta con i prodotti di “Capanne di Marcarolo e dintorni”.

La giornata di festa sui luoghi della Memoria, dalle 16, proseguirà nel cortile della Cascina Benedicta con “Storie e altre storie”, uno spazio dedicato ai bambini, ricco di storia, musica e giochi a cura di Paola Bortoluzzi.

Alle 18, poi, il Concertone del Benedicta Festival “Canzoni Resistenti”. Sul palco Yo Yo Mundi, GANG e Paolo Bonfanti regaleranno al pubblico uno spettacolo teatrale di canzoni e parole, dedicato agli anni di lotta e speranza che hanno portato alla Liberazione. Un concerto testimonianza, entrato potentemente nei momenti speciali e unici della band acquese, dedicato ai ragazzi della Banda Tom e andato in scena per la prima volta al Municipale di Casale il 15 gennaio 2005.

Tutti gli appunti del Benedicta Festival sono a ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto del distanziamento e di tutte le attuali disposizioni anti covid.

Anche l’ingresso al concerto è libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili a garantire il necessario distanziamento. Il concertone si terrà all’aperto ma sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 339/8026562 o inviare una mail a [email protected].