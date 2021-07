Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 4 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Concerti, spettacoli, film sotto le stelle. La provincia di Alessandria offre un ricco calendario di appuntamenti per questa domenica 4 luglio.

Domenica 4 luglio ultimo appuntamento del Benedicta Festival. La rassegna si chiude con una grande festa alla Benedicta, presso la zona monumentale di Capanne di Marcarolo. Ad aprire la giornata, dal titolo “Ri-trovarsi”, sarà l’incontro con Enrico Camanni, uno dei più noti intellettuali del mondo della montagna. Alle 11, presso il centro di documentazione della Benedicta, a Cascina Pizzo, lo storico, romanziere e alpinista racconterà “Storie di montagna, resistenza e utopia” in un dialogo con lo storico ambientale e docente dell’Università del Piemonte Orientale, Vittorio Tigrino. Al termine dell’incontro sarà possibile partecipare all’aperitivo-degustazione offerto dall’Associazione Memoria della Benedicta con i prodotti di “Capanne di Marcarolo e dintorni”. La giornata di festa sui luoghi della Memoria, dalle 16, proseguirà nel cortile della Cascina Benedicta con “Storie e altre storie”, uno spazio dedicato ai bambini, ricco di storia, musica e giochi a cura di Paola Bortoluzzi. Alle 18, poi, il Concertone del Benedicta Festival “Canzoni Resistenti”. Sul palco Yo Yo Mundi, GANG e Paolo Bonfanti regaleranno al pubblico uno spettacolo teatrale di canzoni e parole, dedicato agli anni di lotta e speranza che hanno portato alla Liberazione. Tutti gli appunti del Benedicta Festival sono a ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto del distanziamento e di tutte le attuali disposizioni anti covid. Il concertone si terrà all’aperto ma sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina (per ulteriori informazioni si può contattare il numero 339/8026562 o inviare una mail a [email protected]).

A Casale Monferrato ultima giornata del Festival CulturaIdentità. Alle 19 nel Castello del Monferrato, in piazza Castello, si terrà la presentazione del fumetto “1984” di George Orwell, adattamento di Xavier Coste (ediz. Ferrogallico). Conduce Fabrizio Bertot, responsabile Piemonte CulturaIdentità, ospiti il prof. Stefano Zecchi e Francesco Maria Del Vigo, vice direttore de Il Giornale. Alle ore 21.30 andrà in scena la Prima Nazionale dello spettacolo Il Sistema. Lo spettacolo, inizialmente previsto nel Cortile ex Chiostro di Santa Croce (Palazzo Langosco), si terrà al Teatro Municipale di Casale Monferrato. “Il sistema” è tratto dall’omonimo libro (Rizzoli ediz.) di Alessandro Sallusti e Luca Palamara che interverranno sul palco alla fine della piece teatrale con il direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci. Protagonista in scena, Edoardo Sylos Labini con Simone Guarany nell’adattamento teatrale di Angelo Crespi (per partecipare agli eventi, tutti a ingresso gratuito, è necessario prenotarsi allo Iat di Castello del Monferrato allo 0142 444330 o all’indirizzo e-mail [email protected] nei seguenti orari: domenica 10 – 13 e 14.30 – 18).

A Valenza anche questa domenica ospita il “Festival delle regioni e birre piemontesi”. In viale Oliva si potranno trovare specialità di varie regioni italiane che si potranno accompagnare a tante birre di produzione locale.

A Novi Ligure il 4 luglio sarà la “Domenica dei bambini”. Nell‘androne di Palazzo Dellepiane si terrà una rassegna teatrale per bimbi dai tre anni. Due gli spettacoli in programma: alle 18 lo spettacolo di mimo “L’orchestra”, scritto, diretto e interpretato da Marco Pernici e alle 21 “Più su di quaggiù” di e con Andrea Robbiano con musiche originali di Lorenzo Marcenaro. Sono 100 i posti disponibili e la prenotazione è obbligatoria ( [email protected], tel. 0143 76246 o 334 6323808, anche WhatsApp).

Domenica 4 luglio Festa del Violoncello a Conzano. Dalle 10.30 alle 19, in vari punti del suggestivo borgo risuoneranno numerosi violoncellisti. A turno i musicisti si sposteranno a Villa Vidua, Chiesa di San Biagio e Chiesa di Santa Lucia, proponendo brani da Bach ai giorni nostri, con violoncello tradizionale fino al violoncello elettrico. In programma anche alcuni brani di musica da camera grazie al prestigioso pianoforte gran coda Erard del 1883 ospitato a Villa Vidua. Il pubblico avrà così modo di spostarsi da un luogo all’altro ascoltando i vari musicisti. Ad arricchire la festa anche degustazioni di prodotti tipici della zona. Ingresso libero.

Il Gavazzana Blues Festival questa domenica 4 luglio propone il concerto del chitarrista Luca Francioso e a seguire il live dei Black Ball Boogie, trio bolognese di Rock’n’Roll e Boogie Woogie. I concerti inizieranno alle 21 nella Piazzetta degli Scacchi di Gavazzana (prenotazione obbligatoria su gavazzana-blues.reservio.com o scrivendo all’associazione all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 3488142838).

Nel salone multimediale del Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, in piazza della Gambarina, alle 21 si terrà lo spettacolo musicale “Dante in musica” (Dante e Liszt, Due Giganti per una commedia). Al pianoforte Fiorenza Bucciarelli e Silvia Gianuzzi. Voci recitanti David Turri e Febo Nicolucci. Per partecipare è necessaria la prenotazione (per informazioni: Tel. 0131 40030, mail: [email protected]).

Si chiude domenica 4 luglio la rassegna JazzAl, il mini festival estivo organizzato da Alessandria jazz Club in Piazza Marconi. Sul palco, alle 21.30, arrivano le Vocal Boutique, gruppo vocale interamente femminile di Piossasco (TO). Ingresso libero (per info mail: [email protected] tel: 3333711638).

Cinema sotto le stelle in Cittadella ad Alessandria, in via Pavia 2. Domenica 4 luglio, alle 21.30, è in programma la proiezione del film “Nomadland”, scritto, diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao. La pellicola è un adattamento cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder “Nomadland – Un racconto d’inchiesta (2017)” e ha vinto il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista per l’interpretazione di Frances McDormand. Il biglietto per assistere al film costa 4,50 euro.

Domenica 4 luglio, alle 21.30, spettacolo di musica e cabaret nell’area sportiva di Carentino. La Compagnia Teatrale Fubinese metterà in scena “Facciamo finta che“. Sul palco Maurizio Ferrari, Massimo Brusasco, Katia Di Dio e Massimo Faletti.

