Si perde alle Strette di Pertuso durante un’escursione. Tratto in salvo

BORGHETTO BORBERA – Brutta avventura per fortuna finita bene per un uomo di 45 anni che questo sabato si è perso durante un’escursione a Borghetto Borbera. L’uomo è per fortuna riuscito a chiedere aiuto e i Vigili del Fuoco hanno così individuato la posizione dell’escursionista. Raggiungere l’uomo non è stato facile per la squadra del distaccamento di Novi Ligure arrivata sul posto intorno alle 18.45 insieme al Soccorso Alpino. L’escursionista, infatti, era in una zona impervia vicino alle Strette di Pertuso. Intorno alle 20 è stato poi rintracciato vicino a un canalone e tratto in salvo. L’escursionita, vigile, ma stremato, è stato quindi affidato al personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri.