BOSCO MARENGO – È dedicato a Nino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre Vigili del Fuoco morti a Quargnento, il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si terrà sabato 17 luglio a Santa Croce. Dopo la chiusura forzata a causa del coronavirus, si riaprono ufficialmente le porte del Complesso Monumentale a Bosco Marengo e con il concerto si apre anche ufficialmente la rassegna “I luoghi e la Musica” all’interno del Novi Musica Festival, progettato e organizzato dall’Associazione Novi Musica e Cultura in collaborazione con l’Associazione Karkadè.

Il concerto della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro Donato di Martile, vedrà la partecipazione straordinaria del Clarinetto solista Rocco Parisi e sarà impreziosito anche dalla lettura della Preghiera del Vigile del Fuoco a cura di una giovane allieva dei laboratori di teatro organizzati dall’Associazione Karkadè, Bianca Laura Piccinini, di Novi Ligure.

Ad anticipare la serata sarà un evento da sempre molto amato dai più piccoli: Pompieropoli, organizzato da Comune, Comando Vigili del Fuoco di Alessandria e dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione di Alessandria, con il patrocinio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico della Difesa Civile. Nel cortile della scuola primaria “Pio Boggiani” di Bosco Marengo, dalle 10 del mattino di sabato 17 luglio i bambini potranno cimentarsi, in sicurezza in alcune attività caratteristiche del mestiere del Vigile del Fuoco, imparando anche alcune importanti nozioni sulla sicurezza.

Alle 21 si terrà poi il concerto nel sagrato del Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. La serata è a ingresso libero e gratuito ma è necessaria la prenotazione via alla mail a [email protected].

Il concerto si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo verrà spostato all’interno della Chiesa di Santa Croce, con posti limitati. Gli spettatori con prenotazione che non riusciranno a entrare all’interno della Chiesa potranno comunque assistere in diretta al concerto sul maxischermo che verrà collocato all’interno del Centro Monumentale, nella prestigiosa Sala Gorbaciov.

Il concerto è realizzato grazie alla sinergia fra il Comune di Bosco Marenco, l’Associazione Novi Musica e Cultura (che ha la Direzione artistica dell’evento), l’Associazione Karkadè, l’Associazione Amici di Santa Croce ed i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed in particolare del Dirigente Novese, Dott. Marco Cavriani. È sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ed è in corso l’istruttoria per il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale del Piemonte. Un sostegno significativo è stato dato da molte aziende del territorio e dall’Associazione Novi Musica E Cultura.