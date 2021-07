Da oggi possibile cambiare la data di prenotazione del vaccino anticovid

PIEMONTE – Dalle 9 del mattino di questo lunedì 5 luglio 2021 i piemontesi potranno cambiare la data di convocazione per la somministrazione del vaccino anticovid. In caso di necessità, per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio, i piemontesi dovranno collegarsi al sito www.ilPiemontetivaccina.it e anticipare o posticipare la data in base ai posti disponibili. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino.