Raffaella Carrà, il ricordo dell’attore Massimo Bagliani: “C’ero in quella puntata dell’allarme bomba”

ALESSANDRIA – “Una professionista strepitosa e, a telecamere spente, una donna alla mano”. L’attore alessandrino Massimo Bagliani ha ricordato così, ai nostri microfoni, Raffaella Carrà, la regina della televisione scomparsa questo pomeriggio a 78 anni. “Trent’anni fa collaborai alla sua trasmissione della domenica pomeriggio, Ricomincio da due. Curavo alcune candid camera che venivano inserite nel programma”.

“C’ero io anche in quella puntata quando telefonarono avvisando rispetto a una bomba in studio“ ha aggiunto Bagliani “spesso nel corso di recitazione che curo coi ragazzi cito sempre la sua professionalità. Ricordo che, visto che la trasmissione iniziava alle 14, tutti noi arrivavamo prima di pranzo. Anche durante la pausa, però, lei restava in studio, al buio, per preparare al meglio la scaletta e le domande. “Mi raccomando” mi diceva “l’importante è avere uno sguardo vivo, dobbiamo intrattenere il pubblico al meglio”. Insomma, un comandante vero, una professionista incredibile, molto disponibile e simpatica. Nella mia carriera, inoltre, ho lavorato tanto con Enrico Vaime e anche lui mi parlava di una professionista strepitosa, come lo sono stati tutti i grandi coi quali ho avuto il piacere di lavorare. Vaime raccontava che era l’unica che non chiamava i direttori della Rai per chiedere di lavorare. Non era ossessionata dal successo a ogni costo, era una donna emiliana sanguigna, entusiasta della vita, che durante le pause giocava a carte nelle pause con gli autori”.