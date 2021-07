Open day al Valentino di Torino: da mercoledì via alle prenotazioni

PIEMONTE – Dalle 9 di mercoledì 7 luglio sono possibili le prenotazioni sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per gli Open Days in programma nel fine settimana all’hub del Valentino (sabato 10 e domenica 11 luglio), fino ad esaurimento dei 3 mila posti complessivi previsti. L’evento è aperto agli over 18 da tutto il Piemonte che non hanno ancora la convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni dall’Open day.