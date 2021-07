PIEMONTE – Sono stati 24 i punti monitorati quest’anno dalla Goletta di Legambiente nelle acque dei Laghi d’Orta, Avigliana, Maggiore e Viverone e sottoposti ad analisi microbiologiche. Nello specifico sono nove i punti monitorati nel Lago Maggiore, cinque nel Viverone, cinque ad Avigliana e cinque nel lago d’Orta. Di questi, complessivamente, come riporta una nota di Legambiente, “16 sono risultati fuori dai limiti di legge e più precisamente 10 sono stati giudicati come fortemente inquinati e altri sei come inquinati“. I risultati sono stati presentati all’interno del convegno Politiche Ambientali e Turismo Sostenibile nel Verbano e nel Cusio. Opportunità e proposte all’Hotel Majestic di Verbania, struttura ricettiva certificata Legambiente Turismo.

I parametri indagati da Legambiente sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.

Per il lago Maggiore, Avigliana e Viverone sono stati monitorati in tutto 19 punti, dei quali sette entro i limiti di legge, sei a cui è stato assegnato il giudizio di inquinato da Goletta dei Laghi e sei con giudizio fortemente inquinato. Degli otto punti nuovi campionati quest’anno i volontari della goletta hanno rilevato criticità in ben quattro punti risultati inquinati. Per il lago Maggiore i campionamenti e le analisi hanno confermato situazioni critiche rilevate anche lo scorso anno, come lo sfioratore di Largo Marconi a Stresa, la foce del torrente Vevera e il punto di largo caduti di Nassirya ad Arona. Queste ultime due sono situazioni storicamente critiche alle nostre analisi. Per il Viverone sui cinque punti campionati, due risultano entro i limiti: il nuovo prelievo alla foce del canale presso la roggia di Piverone, in Località Anzasco, e il nuovo prelievo presso la foce del canale alla fine di strada Cocuello, nel comune di Viverone. Infine per i laghetti di Avigliana sono stati effettuati cinque prelievi, tre sul lago Piccolo e due sul Grande. Tutte oltre i limiti le situazioni rilevate dalla Goletta dei Laghi sul Piccolo. Per il lago d’Orta i nuovi campionamenti di quest’anno hanno permesso di rilevare diverse criticità, quattro punti su cinque, tutti nuovi, risultano infatti fortemente inquinati.