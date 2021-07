La Polizia Locale di Valenza sventa il furto di 18 bottiglie di whiskey: quattro denunce

VALENZA – La Polizia Locale di Valenza ha denunciato per furto quattro cittadini di nazionalità rumena, senza fissa dimora. I quattro avevano infatti rubato 18 bottiglie di whiskey di marca da un supermercato ma sono stati bloccati dagli agenti, entrati in azione dopo la segnalazione di un’auto sospetta in sosta in viale della Repubblica, vicino all’Esselunga, da parte di alcuni residenti. Altre bottiglie sono state trovate nel bagagliaio.

Da successivi accertamenti è emerso che i due uomini e le due donne avevano dei precedenti per episodi simili. Le bottiglie sono state restituite al legittimo proprietario. “Questo episodio conferma che l’azione di controllo del territorio svolta dalla Polizia Locale, coordinata dal Comandante Gianluigi Talento – ha detto il Sindaco Maurizio Oddone – prosegue con costanza e produce risultati concreti, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, perché la città sia bella, accogliente, attrattiva e sicura, come più volte è stato ribadito”.