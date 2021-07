Arpa: allerta gialla in tutto il Piemonte per forti temporali

PIEMONTE – Attenzione a probabili violenti temporali nelle prossime ore in tutto il Piemonte. Lo segnala l’Arpa, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, a partire già da oggi, mercoledì, nel Nord della Regione per poi coinvolgere tutto il Piemonte nella giornata di giovedì 8 luglio 2021.

Arpa ha diramato una “allerta gialla” per alta probabilità di temporali di forte intensità a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti con associate grandinate e forti raffiche di vento. Domani, giovedì, instabilità più diffusa con temporali forti su tutto il territorio nelle ore centrali.