Il Comune di Alessandria installerà gazebo davanti alla Posta e all’ufficio migranti

ALESSANDRIA – Una buona notizia per i cittadini alessandrini che frequentano la Posta centrale in piazza della Libertà o l’ufficio migranti della Questura di Alessandria in corso la Marmora. Come anticipato dall’assessore alle Politiche Sociali, Pievittorio Ciccaglioni, a giorni saranno installati dei gazebo per riparare le persone in fila all’ingresso dei due locali. “Un provvedimento che abbiamo adottato – ha spiegato l’assessore – per andare incontro alle esigenze dei cittadini, un gesto di attenzione sociale verso la comunità che ci sembrava necessario. Con la Questura abbiamo concordato questa iniziativa che permetterà di dare un servizio utile ai migranti in coda e lo stesso abbiamo fatto per le Poste soprattutto, in questo caso, per aiutare le persone anziane dopo le molte segnalazioni. Anche in quest’ultimo caso allevieremo le attese all’esterno dell’edificio sotto il sole estivo“.

I gazebo saranno acquistati dall’Amministrazioni e rimarranno installati per tutto il tempo necessario.