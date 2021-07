La lectio su San Francesco di Sgarbi e il pianoforte jazz di Moroni: il 13 luglio torna La Milanesiana

ALESSANDRIA – Per la terza volta dalla sua nascita La Milanesiana, il progetto ideato e diretto artisticamente da Elisabetta Sgarbi, fa tappa ad Alessandria. Nel suo percorso lungo l’Italia per parlare di letteratura, arte, musica, scienza, filosofia, teatro e molto altro, La Milanesiana torna in città per affrontare due tematiche tanto care alla nostra comunità: da una parte la figura di San Francesco, dall’altra un contributo musicale del maestro Edgardo (Dado) Moroni, jazzista di fama internazionale e titolare dal 2017 della cattedra di pianoforte jazz al Conservatorio Vivaldi di Alessandria.

La puntata de La Milanesiana nella Città di Alessandria, in programma (ad ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle vigenti norme anti-pandemiche, fino ad esaurimento dei posti) la sera del prossimo 13 luglio alle ore 21 in piazza Giovanni XXIII, punterà quindi su questi due importanti patrimoni della città. In particolare è fortemente interessante il progetto che il Comune di Alessandria ha per il Complesso Monumentale della ex chiesa di San Francesco, realizzata dagli alessandrini proprio per onorare il santo.

Oggi l’intero complesso, di proprietà comunale, è oggetto di una grandiosa riqualificazione (finanziata con fondi regionali ed europei nell’ambito del POR FESR 2014-2020 con il progetto “Alessandria Torna al Centro. Polo logistico-culturale di area vasta”) e prevede il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione a museo della Chiesa. L’edificio nel suo complesso ha infatti una superficie planimetrica di circa 3.500 metri quadrati e il costo complessivo del progetto, già finanziato, ammonta a 7,8 milioni di euro. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di trasformare il complesso monumentale in un museo che ospiti le collezioni storico-artistiche e archeologiche della Città.

Dado Moroni, invece, proporrà una performance dal titolo “Dado Moroni Piano Solo and Talks”: una specie di storia del Jazz attraverso gli occhi di un bambino (Moroni stesso) che se ne innamorò. Non si tratta però di uno spettacolo autoreferenziale ma la descrizione di come un bimbo è stato catturato negli Anni ’60 dai suoni dei dischi dei suoi genitori e attraverso gli standard dei grandi del Jazz.

“La Milanesiana torna ad Alessandria e questa tappa nel nostro viaggio, un viaggio molto lungo, è diventato un momento irrinunciabile della vita di questa rassegna. La Milanesiana quest’anno tocca venticinque città e non poteva proprio mancare Alessandria, con cui si è instaurato un ottimo rapporto e un connubio che è stato sigillato materialmente con il monumento catodico ad Umberto Eco realizzato da Marco Lodola, presentato e inaugurato proprio durante La Milanesiana del 2019″, ha spiegato Elisabetta Sgarbi. L’ideatrice e direttore artistico de La Milanesiana ha poi aggiunto: “Anche quest’anno il nostro programma dialoga con la vita della Città. Infatti Vittorio Sgarbi terrà una Lectio su “San Francesco nell’Arte” in occasione del restauro della Chiesa omonima. Avremo il prologo musicale di Hildegard De Stefano, eccellente violinista, protagonista della serie televisiva, vista da milioni di italiani, La Compagnia del cigno, scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Ma, proprio nella direzione di un più stretto dialogo con la città, ospiteremo un intervento musicale del maestro Edgardo (Dado) Moroni, docente di Pianoforte Jazz del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Il rapporto tra Alessandria e la Milanesiana si fa sempre più intenso e ricco“.

Grande soddisfazione anche per il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco: “Alessandria è pronta a vivere un’esperienza di grande impatto e suggestione emotiva con la puntata de La Milanesiana 2021 dedicata alla nostra Città. La sera del 13 luglio, nella piazza della Cattedrale e a pochi passi dall’ex Complesso di San Francesco, sarà proprio la Lectio del grande Vittorio Sgarbi su “San Francesco nell’arte” ad illuminarci e aiutarci a comprendere la bellezza di sentirci sempre di più una Città di cultura e per la cultura. A fianco di questo elemento e nell’ambito della qualificata offerta musicale in programma, vorrei inoltre sottolineare come la performance del maestro Moroni vada letta non solo per la sua importanza concertistica, ma anche per il messaggio di sostegno e piena sintonia con il Conservatorio di Musica Vivaldi: vera eccellenza artistica e culturale di Alessandria“.

Parole a cui hanno fatto seguito quelle dell’Assessore agli Eventi, Cherima Fteita: “Torna, attesissima dall’Amministrazione Comunale, La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, appuntamento di grande qualità, intensità e creatività, che va ancora una volta ad impreziosire l’offerta culturale estiva alessandrina. Intercettando il pubblico amante del bello a tutto tondo, dalla cornice splendida della piazza Giovanni XXIII, alla musica di qualità con ospiti eccelsi e naturalmente alla lectio di Vittorio Sgarbi che notoriamente, con suggestione, va ad arricchire ogni opera di conoscenza, ogni progetto di valore, ogni tesi che si intenda sostenere in materia di arte. Nel mosaico degli appuntamenti di luglio, primo importantissimo tassello che non può che inorgoglire la nostra Città e la nostra ricerca di fruizione del bello“.