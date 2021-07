PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sabato 17 luglio scatta la nuova stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria. Il via alle 21 nella chiesa Parrocchiale di Solero, con un concerto del prestigioso ensemble “La Rossignol”, famoso in tutto il mondo per l’attività concertistica e per la ricerca storica e musicologica. Da anni la stagione è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Fondazione SociAl, dalla Fondazione CRT e dal Gruppo Amag, enti che anche quest’anno non hanno mancato di confermare il prezioso sostegno, ed è patrocinata da Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Conservatorio “Vivaldi“, Club Unesco Alessandria, Alexala e Confesercenti di Alessandria.

La rassegna comprenderà 17 concerti distribuiti come sempre in vari Comuni grandi e piccoli dell’Alessandrino. La Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria nacque nel lontano 1978 allo scopo di far ascoltare i più begli esemplari del ‘700 e dell’ 800 suonati da grandi specialisti della prassi esecutiva antica di fama europea, al fine di favorire la diffusione di un repertorio tanto affascinante quanto non molto eseguito e nel contempo promuovere l’attenzione ai nostri organi antichi ancora conservati e valorizzare il loro restauro.

In tutto questo tempo, oltre a consolidarsi sul territorio ed a riscuotere sempre maggiore affezione da parte del pubblico e dei vari Enti coinvolti, si è guadagnata alcuni importanti riconoscimenti quali la Medaglia del Presidente della Repubblica, l’Effe Label conferito per due bienni consecutivi dalla Comunità Europea, ed il Patrocinio dell’ Unesco. In questa edizione verrà finalmente presentato al pubblico il restaurato harmonium conservato nella chiesa dei Cappuccini di Voltaggio, opera della ditta Debain, che oggi è considerata tra le prime ad avere inventato questo strumento.

Due appuntamenti, ad Arquata Scrivia e a Castelferro, saranno finalizzati al restauro di due organi che ormai necessitano di un completo restauro. I giovanissimi esecutori del “Kinderchorus Paolo Perduca“, insieme ad una formazione più ampia ed all’organo, saranno i protagonisti del concerto nella Parrocchiale di Oviglio. . Un concerto che dovrebbe attirare pubblico anche giovane, nell’intento di contribuire a coinvolgere questa fascia di utenza assai difficile.

Il giovane clavicembalista Alessandro Urbano, ormai residente in Lussemburgo dove è organista titolare di un famoso strumento, tornerà nel Conservatorio dove alcuni anni fa si diplomò per tenere un magistrale concerto durante il quale proporrà l’esecuzione integrale delle Toccate per cembalo di J.S. Bach. Sarà incrementata la compresenza di arti diverse (musica e danza a Solero per un concerto celebrativo del centenario dantesco, musica e poesia a Castelferro, musica e recitazione a Novi Ligure ed a Bosco Marengo) per “catturare” spettatori che normalmente seguono altro tipo di eventi artistici.

Questo il programma completo:

sabato 17 luglio alle 21: Solero, chiesa Parrocchiale, ensemble “la rossignol” Liliana Baronio, Erika Gansi, Emanuele Tira, danza; Elena Bertuzzi, canto; Levi Alghisi, flauti diritti, cornamusa; Susanna Soffiantini, organo positivo; Domenico Baronio, liuto, chitarra latina, percussioni. “L’Amor che move il sole e l’altre stelle” Canti, musiche e danze tra il XIII e il XV secolo sopra alcuni versi della Commedia

domenica 18 luglio alle 17: alla chiesa Parrocchiale di Casalnoceto, Roberto Padoin, organo

venerdì 23 luglio ore 21: alla chiesa di San Michele di Tortona, Alberto Do, organo

sabato 24 luglio ore 21: ad Arquata Scrivia, Oratorio dell’Assunta, concerto di Paolo Paravagna alla tromba e di Donato Giupponi, organo portativo, un evento a favore del restauro dell’organo anonimo settecentesco

mercoledì 4 agosto ore 21: Novi Ligure, all’insigne Collegiata, Simone Barbato, tenore e voce recitante, Daniela Scavio, organo

venerdì 13 agosto ore 21: Arquata Scrivia, chiesa Parrocchiale, Bernhard Marx, organo (Germania)

domenica 22 agosto ore 18: Ovada, Oratorio dell’Annunziata, Luca Massaglia, organo

venerdì 27 agosto ore 19: Gavi, Santuario Madonna della Guardia, Gedymin Grubba, organo (Polonia)

sabato 28 agosto ore 16: Voltaggio, Pinacoteca e Convento dei Cappuccini, Anne Page, harmonium (Inghilterra), concerto di inaugurazione del restaurato harmonium “Debain”

domenica 29 agosto ore 17.30: Grondona, chiesa Parrocchiale, Anne Page, organo (Inghilterra)

sabato 4 settembre ore 18: Tortona, Santuario Madonna della Guardia, Antonello Molteni, violino, Luigi Ricco, organo, concerto dedicato a J.G. Rheinberger nel 120° della morte

domenica 5 settembre ore 17: Viguzzolo, chiesa Parrocchiale, coro gregoriano “Sant’Emiliano”, Manuele Barale, organo, Mattia Rossi, direzione

sabato 11 settembre ore 17: Bosco Marengo, abbazia di Santa Croce, Elena Romiti, oboe, Letizia Romiti, organo portativo, Ilaria Ercole, voce recitante

domenica 12 settembre ore 17: Oviglio, chiesa Parrocchiale, Kinder Chorus “Paolo Perduca, coro “Laeta consonantia”, Enzo Consogno, direttore, Daniela Scavio, organo

sabato 18 settembre ore 16.30: Auditorium del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Alessandro Urbano, clavicembalo (Italia – Lussemburgo), esecuzione integrale delle Toccate per clavicembalo di J.S. Bach

domenica 19 settembre ore 16.30: duomo di Valenza, ensemble vox sonus, Maurizio Cadossi, violino e direzione, Letizia Romiti, organo

domenica 3 ottobre ore 17: Castelferro, chiesa Parrocchiale, Miranda Scagliotti, poesie, Laura Farabollini, clavicembalo, concerto pro restauro dell’organo “Mascioni”