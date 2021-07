Le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Ecco le offerte di lavoro di questa settimana proposte dal centro per l’impiego:

OFFERTE DI LAVORO SETTORE PRIVATO

Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006)

Azienda privata ricerca 1 MURATORE CON ESPERIENZA

Requisiti: la risorsa ideale è in grado di svolgere la mansione di muratore autonomamente, preferibilmente specializzato nella posa cappotti ed in possesso di attestato formazione Corso Ponteggio. Esperienza indispensabile nel settore. Preferibile residenza in Alessandria o zone limitrofe. Patente b automunito.

Sede di lavoro: Alessandria e trasferte per cantieri in Piemonte.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di 1 mese prorogabile full-time od eventualmente l’azienda è disposta a valutare la prestazione lavorativa con modalità di lavoro autonomo. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 19026

Azienda privata ricerca 1 RIPARATORE POMPE SETTORE ELETTROMECCANICO

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a riparazione pompe settore elettromeccanico.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di qualifica professionale, patente b automunito, preferibile esperienza e residenza in Alessandria o zone limitrofe.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 19010

Azienda privata ricerca 1 TORNITORE

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di tornitore, fresatore, addetto/a piegature lamiere e carpentiere.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di qualifica professionale, patente b automunito, preferibile esperienza e residenza in Alessandria o zone limitrofe.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18989

Azienda privata ricerca 1 SALDATORE

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di saldatore.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di qualifica professionale, patente b automunito, preferibile esperienza e residenza in Alessandria o zone limitrofe.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18979

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A GESTIONE CENTRALINO E SEGRETERIA IN TIROCINIO

Mansioni: la persona si occuperà di rispondere al centralino, della gestione dei mezzi in servizio con apposito programma, comunicazioni via radio, mansioni di segreteria.

Requisiti: buone competenze relazionali, utilizzo del pacchetto Office, capacità di gestione degli imprevisti.

Tipologia di inserimento: tirocinio della durata di 6 mesi con orario di lavoro full time da svolgere nella fascia oraria 8.00 – 17.00.

Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18967

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A GESTIONE CENTRALINO E SEGRETERIA

Mansioni: la persona si occuperà di rispondere al centralino, della gestione dei mezzi in servizio tramite apposito programma, comunicazioni via radio, mansioni di segreteria.

Requisiti: buone competenze informatiche, capacità di gestione degli imprevisti, ottime competenze relazionali.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato, full time su turni anche notturni e nei giorni festivi.

Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18966

Azienda privata ricerca 2 ELETTRICISTI

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di elettricista addetto/a installazioni impianti elettrici industriali

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di qualifica professionale, patente b automunito, preferibile esperienza e residenza in Alessandria o zone limitrofe

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18965

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale.

Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all’apprendimento e all’aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18814.

Azienda privata ricerca 1 MANOVALE EDILE

Mansioni: giovane da adibire alle mansioni di assistente agli addetti ai vari lavori edili quali costruzioni o ristrutturazioni in abitazioni private. Funzioni di aiuto nella costruzione opere e intonacatura, supporto al montaggio di ponteggi, applicazione piastrelle e altre lavorazioni per interni.

Requisiti: età massima 29 anni. Buona attitudine ai piccoli lavori manuali, preferibile corso in edilizia, buona prestanza fisica, disponibilità al lavoro in gruppo, spirito di collaborazione e interesse per l’apprendimento della mansione.

Sede di lavoro: Sezzadio e zone limitrofe. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18803.

Azienda privata ricerca 1 MURATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANSIONI: muratore esperto ed autonomo addetto a vari lavori edili per ristrutturazioni in abitazioni private ( costruzione opere e intonacatura, buon utilizzo di betoniera, montaggio ponteggi, applicazione piastrelle e altre lavorazioni per interni). Sede di lavoro: Sezzadio e limitrofe.

Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile assunzione. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18774

Famiglia ricerca 1 ASSISTENTE FAMILIARE/BADANTE CONVIVENTE

Mansioni: la persona si occuperà di pulizia domestica, cura e igiene della persona assistita, preparazione e somministrazione pasti.

Requisiti: esperienza documentabile nella mansione, preferibile patente B.

Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato, si richiede disponibilità alla convivenza. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18662

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE E LAVORI GENERICI

Mansioni: la persona si occuperà di pulizie di edifici con apposita attrezzatura, piccoli lavori di montaggio e smontaggio, movimentazione pezzi pesanti.

Requisiti: esperienza nell’utilizzo nei macchinari di pulizia, capacità nella movimentazione in sicurezza di pezzi pesanti, buona manualità, patente B.

Sede di lavoro: Alessandria, con disponibilità a trasferte.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con durata da definire, orario di lavoro iniziale part time con successivo tempo pieno. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18571.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PELLICOLE

Mansioni: la persona si occuperà di installazione e rimozione di pellicole adesive dalle vetrine con specifica strumentazione.

Requisiti: patente B, buona manualità, preferibile esperienza pregressa nella mansione.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, con orario di lavoro full time.

Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 17431

Azienda privata ricerca 1 TECNICO RICERCA&SVILUPPO

Mansioni: la risorsa sarà inserita nel reparto Ricerca e Sviluppo e si occuperà di realizzare disegni tecnici di prodotti finiti e tavole sulla base di indicazioni date dal progettista. Dovrà inoltre eseguire prove su prodotti; coadiuvare il superiore nella stesura delle specifiche tecniche ed effettuare piccole attività di manutenzione o collaudo. Requisiti: Diploma di indirizzo tecnico. Il candidato dovrà possedere buona conoscenza di software per disegno tecnico (Autocad e Solidworks) e del pacchetto Office. È richiesta la capacità di realizzare disegni tecnici per mezzo di CAD 2D e 3D; capacità di eseguire test e redigere specifiche con Word; affidabilità; attitudine al lavoro di squadra ed attitudine manuale a operazioni di smontaggio, manutenzione, montaggio di schede e componenti elettronici.

Tipologia di inserimento: da valutare in sede di colloquio in azienda. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod offerta 14767.

Azienda privata ricerca 1 INSTALLATORE DI IMPIANTI DI ALLARME

Mansioni: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di sistemi di allarmi, videocontrollo, antirapina e sicurezza in genere.

Requisiti: comprovata esperienza nella mansione e passione nel settore elettrico/informatico, patente B.

Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 5 mesi, con orario di lavoro full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 18100.

Azienda privata ricerca 1 GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA CON ESPERIENZA

Mansioni: giuntista fibra ottica: addetto/a giunzioni e terminazioni su cavi aerei e interrati in fibra ottica, giunzioni su rete man con cavi tradizionali, attività di collaudo ottico finale.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma preferibilmente elettrico o elettrotecnico, di esperienza di giunzione su architettura di rete primaria e/o secondaria, di esperienza di giunzione su attività di delivery. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod offerta 17593

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE IN TIROCINIO

Mansioni: la risorsa supporterà l’assistente tecnico di cantiere nella gestione delle squadre, nella contabilità di cantiere e nel coordinamento di mezzi e maestranze.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office. Patente b e automunito.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: tirocinio full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti posso candidarsi sul sito www.iolavoro.org , cod. offerta 17028

Azienda privata ricerca 1 AUTISTA/ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA

Mansioni: Operaio autista escavatorista. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di esperienza pregressa nel ruolo, abilitazione per la guida di macchine per il movimento di terra, preferibilmente in possesso del patentino dell’escavatore, patente di tipo c e preferibilmente anche cqc.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 17582

Azienda privata ricerca 1 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di assistente tecnico di cantiere: addetto/a gestione operai, contabilità di cantiere, coordinamento di mezzi e maestranze.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore da geometra, di buona conoscenza del pacchetto Office, indispensabile esperienza nell’attività preferibilmente nel settore FTTH. Patente b ed automunito.

Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16768

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE PROGETTISTA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di progettista delle comunicazioni: addetto/a progettazione tecnica, gestione e relazione con i clienti, progettazione architettura di rete Open Fiber.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura, buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza di PNI, GIS e sistemi di progettazione (autocad ecc.).Preferibili conoscenze tecniche in ambito di progettazione FTTH. Patente b, automunito. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 16493

Azienda privata ricerca 1 RETTIFICATORE SU MACCHINE UTENSILI CN

Mansioni: la pesona sarà inserita nel settore della fabbricazione stampi ad iniezione per materie plastiche ricerca un rettificatore su macchine CNC, rettifiche universali ed esterne e rettifiche manuali. Lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di lavoro.

Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di rettificatore su macchine CNC; diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenza lingua inglese.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Sede di lavoro: Castellazzo Bormida (AL). Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14331.

Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali.

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea in ingegneria, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria.

Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria – Tortona.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 12932.

Azienda privata ricerca 1 GEOMETRA DI CANTIERE

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali.

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria – Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 12851

OFFERTE RISERVATE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68 – 99)

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO ALLE PULIZIE DI INTERNI (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) Mansioni: la risorsa si occuperà delle attività di pulizia di interni di locali e uffici in generale. Requisiti: capacità di movimentazione manuale dei carichi- patente B Automunito. Sede di lavoro: Alessandria, non raggiungibile con mezzi pubblici.

Tipologia di inserimento: Tempo determinato 3/6 mesi part time 10/15 ore settimanali.

Esperienza pregressa: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 19027

Azienda privata ricerca 1 OPERATORE NON SPECIALIZZATO NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

Mansioni: la mansione si occuperà di svolgere le attività: aiutante addetto alla sala, preparazione tavoli e servizio; addetto alle pulizie dei locali e della cucina, aiuto cuico, garzone di cucina, lavapiatti, preparazione dei cibi. Nello svolgimento della mansione saranno utilizzati aspirapolvere, detersivi, microonde, forni e fuochi.

Requisiti: licenza media inferiore, gradita qualifica professionale, uso semplice del videoterminale, capacità e predisposizione al lavoro in team, predisposizione all’autonomia organizzativa, esperienza pregressa preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi part time 21 ore settimanali, Ccnl: Turismo Confcommercio, livello 6S. le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 18854

Azienda privata ricerca 1 TECNICO COMMERCIALE (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) Mansioni: la risorsa avrà un profilo commerciale di contatto con i clienti, si occuperà della formazione e della docenza presso aziende clienti, verrà eventualmente formato al ruolo di RSPP. Requisiti: diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico; automunito patente B; buona conoscenza dei principali pacchetti informatici.

Sede di lavoro: Alessandria e sedi aziende clienti.

Tipologia di inserimento: tempo determinato inizialmente di 6 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario dal lunedì al venerdi full time.

Eesperienza pregressa: Gradita. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod.18480