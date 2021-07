Vaccini: da sabato chiusi i centri in sei paesi. Ecco i punti che restano aperti in provincia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da sabato 10 luglio saranno sospese le attività di vaccinazione anti covid nei centri di San Sebastiano Curone, Felizzano, Moncalvo, Ozzano Monferrato, Arquata Scrivia e Gavi. In queste strutture sono state effettuate oltre 30.000 vaccinazioni e sono state raggiunte le categorie più esposte degli estremamente vulnerabili, dei soggetti fragili e degli Over80 e 70 in zone periferiche. La campagna vaccinale proseguirà nel territorio di Asl, così come in tutta la regione Piemonte, principalmente negli hub vaccinali dei centri urbani. In questa fase della campagna, una volta completata la protezione dei cittadini più esposti, le risorse vengono concentrare su centri in grado di effettuare un gran numero di vaccinazioni con l’obiettivo di raggiungere al più presto la copertura della popolazione più giovane. La sospensione consentirà di rimodulare e ampliare l’attività dei centri che in questa fase hanno agende più affollate. Le persone che hanno ricevuto una convocazione per la seconda dose in uno dei centri che chiuderanno riceveranno una nuova convocazione nel centro di afferenza.

Ecco l’elenco dei centri vaccinali che restano aperti nel nostro territorio:

Alessandria: Ex Caserma Valfré Accesso in auto da via Montebello della Battaglia (lato Esselunga), Azienda Ospedaliera via Venezia 16 e Clinica Salus (privato accreditato) via Trotti 21

Valenza: Palestra della scuola via Camurati, 41

Casale: PalaFiere “Riccardo Coppo” via Padre Pio da Pietrelcina, 30

Acqui: Movicentro Via Alessandria 1, Villa Igea (privato accreditato) piazza Maggiorino Ferraris, 5

Novi: Centro Fieristico Le Dolci Terre viale dei Campionissimi

Ovada: Story Park via Novi

Tortona: Sala Mons. Francesco Remotti via Milazzo, 1 (ex Passalacqua)

Castellazzo Bormida: Palestra comunale via Bissati

Trino: Mercato Coperto Piazza Comazzi, 1

Pontecurone: via Emila 76