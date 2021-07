OVADA – Incidente tra auto e moto a Ovada poco dopo le 13 in via Molare, all’angolo con strada Mezzano. Il motociclista ha riportato la peggio e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, intervenuti con un’ambulanza. Dalle prime informazioni tuttavia le condizioni del centauro non sembrano gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi. Il motociclista è già stato portato in ospedale.