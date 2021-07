Incidente a Spinetta: persona incastrata nel veicolo dopo incidente

ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco e il 118 sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 5, nei pressi dell’Hotel Bellavita per un incidente stradale che ha coinvolto una persona. In base alle prime informazioni l’automobilista ha perso il controllo del mezzo autonomamente ed è rimasto incastrato nel veicolo. I pompieri lo hanno poi liberato per consegnarlo ai sanitari. Sul posto anche la Polizia Stradale per accertare la dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conoscono le condizioni della persona ferita.