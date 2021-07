Incendio all’azienda agricola di Masio: Vigili del Fuoco ancora al lavoro

MASIO – L’intervento dei Vigili del Fuoco all’azienda agricola Cascina Rio dell’Anitra, in corso da mercoledì sera, non si è ancora concluso e andrà avanti ancora tutta la notte. Una squadra di pompieri è ancora sul posto per spegnere le fiamme in una parte di capannone. La situazione è comunque sotto controllo. Per completare le operazioni di bonifica e di smassamento del materiale rimasto all’interno, però, occorrerà aspettare che la temperatura della struttura, fatta in gran parte di metallo, si abbassi.