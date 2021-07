Covid: occupazione terapie intensive sotto l’1%, cresce del 26% incidenza nuovi casi

PIEMONTE – Nella settimana tra il 5 e l’11 luglio in Piemonte l’occupazione delle terapie intensive scende sotto l’1% dall’inizio della seconda ondata della pandemia, al pari dei posti letto ordinari che mantengono una occupazione dell’1%. Lo rileva il pre report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità che segnala, anche in Piemonte, come nel resto d’Italia, un aumento nella circolazione del virus.

Pur mantenendo valori ampiamente sotto soglia di allerta, vede una crescita del 26% dell’incidenza dei nuovi casi e l’Rt medio pari a 0.85 (era 0.58). La percentuale di positività dei tamponi passa da 0.3% a 0.4%.