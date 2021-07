Il santo di oggi, 16 luglio, è San Carmelo

ITALIA – Oggi, 17 luglio, si festeggiano tutti coloro che si chiamano Carmelo, Carmela, Carmine e Carmen. Il nome di origine ebraica significa “orto di Dio”, “giardino divino”. L’Ordine dei

Carmelitani, uno dei più antichi nella storia della Chiesa, sebbene abbia il profeta Elia come suo patriarca e modello, non ha avuto un vero fondatore, ma ha un grande amore: il culto a Maria, onorata come Beata Vergine del monte Carmelo.

La Signora del monte Carmelo identifica il “fiore più bello del giardino di Dio”, madre e sorella di coloro che vogliono “salire il monte del Signore” per arrivare insieme a Lei nel santo luogo di Dio, sui quali, come la piccola nube apparsa ad Elia, sfocia il torrente delle sue grazie e della sua protezione, particolarmente significata nel segno dello Scapolare.