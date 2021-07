Ospedale Infantile Alessandria: dalla Regione 4 milioni per il nuovo blocco operatorio

ALESSANDRIA – Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, stamattina la Giunta regionale ha disposto il finanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione del nuovo blocco operatorio e lo spostamento della family room dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda ospedaliera di Alessandria. Un intervento da oltre 7 milioni e mezzo di euro, che sarà coperto per la restante parte da un lascito testamentario di 3 milioni 570 mila euro, già disponibile.

Si tratta in realtà del primo lotto dei lavori di riorganizzazione e riqualificazione dell’Ospedale infantile di Alessandria, al quale farà seguito il secondo lotto consistente in opere di miglioramento sismico ed opere edili ed impiantistiche per la ristrutturazione e riorganizzazione dell’intero presidio per un importo totale di oltre 9 milioni di euro. Un ulteriore terzo lotto funzionale da circa 14 milioni e 500 mila euro è previsto per il completamento della riqualificazione edilizia e impiantistica, per un totale complessivo di circa 31 milioni 500 mila euro.

“L’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria – osserva l’assessore Icardi – è il secondo polo pediatrico della Regione Piemonte, sede di Dea di II livello e uno dei tredici ospedali della rete degli ospedali pediatrici italiani. Un’eccellenza sanitaria con un tasso di attrazione da fuori Regione del 25% per l’alta specialità, un centro di fondamentale valenza per il confronto e la riflessione sui nuovi modelli di assistenza al bambino. Gli interventi di potenziamento e riqualificazione tecnologica che si vanno ad avviare con la realizzazione del primo lotto dei lavori rappresentano un investimento di prioritaria importanza sul fronte della pediatria infantile piemontese e nazionale”.

Esprimono soddisfazione per l’avvio dell’intervento anche gli assessori regionali Marco Protopapa e Vittoria Poggio, che dichiarano: “Il provvedimento approvato oggi dalla Giunta del Piemonte è a favore di un’importante struttura sanitaria dedicata ai bambini, punto di riferimento nella provincia di Alessandria per la cura dei piccoli pazienti e va a rafforzare tutto il sistema sanitario alessandrino”.