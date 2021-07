Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 18 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La stagione teatrale estiva all’aperto di Casale Monferrato domenica 18 luglio propone lo spettacolo “Italia Mundial” di e con Federico Buffa, accompagnato sul palco dal pianista Alessandro Nidi. Lo spettacolo, con la regia di Marco Coronna, andrà in scena alle 21 nel Chiostro di Santa Croce-Langosco e farà rivivere agli spettatori le emozioni del Mondiale del 1982. Il giornalista e volto noto di Sky racconterà i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini e un patrimonio di aneddoti e storie parallele. Il costo è biglietto intero 20 euro, ridotto under18 12 euro, è necessaria la prenotazione online su www.vivatiket.com.

Prosegue la “Festa in Piazzetta” a Mirabello Monferrato per i 10 anni della Pro Loco. La cucina apre già alle 12 per un pranzo paesano. Dalle 18 si potranno poi gustare le prelibatezze della Pro loco preparate per la cena e si potrà assistere all’esibizione dell’artista di strada Riccardo Rosato e della band Baraonda Meridionale. I posti sono limitati nel rispetto delle attuali disposizioni anticovid ed è necessario prenotare.

A Castelnuovo Bormida anche oggi ci sono gli Scacchi in Costume, manifestazione arrivata alla 37esima edizione. Domenica 18 luglio alle 9 del mattino è prevista la Messa e la benedizione delle reliquie dei patroni in piazza Geo Pistarino. Dalle 18.30 apertura del Banco di Beneficenza e dalle 19.30 l’apertura stand gastronomico con gnocchi e altre specialità. Alle 21 spettacolo di teatro itinerante a cura del Teatro del Rimbombo.

La Chiesa parrocchiale di Casalnoceto, alle 17, ospiterà il concerto della XLII Stagione Internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria. All’affascinante organo “Lingiardi”, notevole per l’ampia tavolozza di sonorità strumentali, siederà il maestro veneto Roberto Padoin, che proporrà un programma di gradevole ascolto con brani di Speth, Pasquini, Haendel, Mozart e dell’Ottocento italiano. A causa dei posti limitati per il rispetto delle attuali disposizioni anticovid si raccomanda la prenotazione (per info: 338/7193623 mail: [email protected]).

Questa domenica 18 luglio, alle 18, la Compagnia del Teatro della Juta torna in scena sul palco della Nuova Arena di Arquata Scrivia con “Aulularia- La commedia della pentola”. La nuova riscrittura di Luca Zilovich del testo di Plauto mette in luce temi attuali quali l’attaccamento ai beni materiali e il potere che da sempre essi esercitano. Sul palco: Giacomo Bisceglie, Marta Coassolo, Simone Guarino, Riccardo Massone e Linda Morando. Il biglietto per assistere allo spettacolo costa 8 euro. A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo [email protected] o al numero di telefono 345-0604219

Domenica 18 luglio, alle 18, nella Chiesa della Madonna di Oviglio si terrà un concerto per organo, fagotto e flauto. Si esibiranno Daniela Scavio all’organo e Franco Taulino a fagotto e flauto, con la partecipazione di Alessandro Rava. Seguirà rinfresco offerto dalla Parrocchia di Oviglio. Prenotazione obbligatoria (per info: 335-5346152).

Domenica 18 luglio la rassegna “Archin’Rock” nella cornice dell’Acquedotto Romano di Acqui Terme propone due eventi. Si comincia alle 21.30 con i “Make it burn”. A seguire, dalle 22.30, suoneranno “Le note sono sette”. Il gruppo, nato grazie al progetto musicale/musicoterapico della Cooperativa CrescereInsieme scs Onlus condotto dal musicista e musicoterapista acquese Andrea Cavalieri e che coinvolge i ragazzi del centro diurno Aliante di Acqui Terme, gli ospiti della comunità alloggio “Il Giardino” di Castelnuovo Bormida e i ragazzi del progetto “Diverso da Chi”, presenteranno il loro primo cd Senza Ostacoli. I concerti sono gratuiti.

Si terrà domenica 18 luglio, alle 21.30, sugli spalti del Castello del Monferrato di Casale il concerto degli Acoustic Art, inizialmente previsto per venerdì 16 luglio. Il quintetto, composto da Eliana Parodi – voce, Andrea Rogato – tastiera, Alberto Sempio – chitarra, Gigi Andreone – basso e Renato Tassiello – Batteria, riarrangerà in chiave acoustic pop grandi classici della musica pop rock dagli anni ’60 ad oggi: dai Beatles a Otis Redding, dai Rolling Stones ai Police, fino agli italianissimi Elisa e Samuele Bersani. Serata a cura dell’Accademia Le Muse.

