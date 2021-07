Aumento casi Covid: il Piemonte classificato a rischio moderato con un indice Rt di 0.99

PIEMONTE – Torna a salire in tutta Italia l’indice Rt sulla spinta della variante Delta che, come spiegato anche dalla dottoressa Federica Magnè dirigente del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Alessandria, sta diventando predominante sugli altri ceppi del Covid-19. Una situazione che ha portato l’incidenza dei contagi lungo lo stivale a salire allo 0.91 (la scorsa settimana era dello 0.66) e a 19 casi ogni 100 mila abitanti (ben otto in più rispetto a sette giorni fa).

Segnali che si trovano anche in Piemonte dove il valore dell’Rt puntuale è salito a 0.99, al di sopra della media nazionale. Questo ha portato la nostra Regione, insieme ad altri 18 territori, a venir classificata a rischio moderato. Al contrario solo la Provincia Autonoma di Trento e la Valle d’Aosta, che hanno rispettivamente un Rt di 0.97 e 0.82, sono state dichiarate ancora a rischio basso.

Superiori a uno troviamo l’Abruzzo 1.21, la Campania (1.12), la Liguria (1.12), la Provincia Autonoma Bolzano 1.18, la Sardegna (1.12) e il Veneto (1.17). Di seguito tutti i valori dell’Rt Puntuale nelle altre Regioni e Province Autonome: Basilicata 0.92; Calabria 0.96; Emilia Romagna 0.87; Friuli Venezia Giulia 0.93; Lazio 0.81; Lombardia 0.94; Marche 0.92; Molise 0; Piemonte 0.99; Provincia Autonoma Trento 0.97; Puglia 0.68; Sicilia 0.95; Toscana 0.91; Umbria 0.96; Valle d’Aosta 0.82.