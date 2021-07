Spaccate e furti: il weekend nero dei commercianti e ristoratori alessandrini

ALESSANDRIA – È stato un weekend da dimenticare quello appena vissuto dai commercianti e ristoratori alessandrini. Il centro cittadino da venerdì a domenica è stato flagellato dalla piaga delle spaccate e dei furti. In appena 72 ore sono stati ben cinque gli esercizi commerciali e locali colpiti dai malviventi che hanno agito con il favore del buio della notte.

Venerdì 16 luglio era toccato a Timmer’s in via San Lorenzo 40. I malviventi, stesso modus operandi delle altre spaccate, hanno usato il piedistallo di un ombrellone per infrangere il vetro della porta di ingresso e portare via diversi capi di abbigliamento di marca. Sabato 17 era stata la volta della pizzeria Roxy 45 fare i conti con il portone d’ingresso infranto. Anche in questo caso i ladri hanno usato il basamento in cemento di un ombrellone per provare a intrufolarsi nel locale senza però riuscirci.

Ma è stata nella notte tra sabato e domenica che i delinquenti hanno messo a segno ben tre colpi. In sequenza sono stati colpiti il ristorante Moscardo di via Volturno, dal quale sono stati rubate bottiglie pregiate di liquore e la cassa (vuota), un bar in via Mazzini all’altezza di piazza della Gambarina e la libreria il Libraccio di via Milano dal quale, anche in questo caso, i ladri hanno asportato un registratore di cassa vuoto.

Una situazione di sicurezza pubblica difficile con il Comune che a più riprese aveva garantito maggiori controlli notturni per evitare il ripetersi costante di furti in serie del genere. Da venerdì 16 luglio è stata inoltre attivata una pattuglia aggiuntiva della Polizia Municipale di Alessandria che avrà il compito di monitorare le strade del capoluogo. La squadra è stata attivata dalle 19.30 e fino all’1.30.