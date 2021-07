ALESSANDRIA – Rilanciare alcuni luoghi della città attualmente poco utilizzati e fornire un servizio utile a tutta la cittadinanza. Questa l’intenzione del Movimento 5 stelle che ha presentato una mozione per chiedere all’attuale Amministrazione di studiare una soluzione insieme agli amministratori di Amag per aprire due uffici periferici al servizio dei clienti.

In particolare il M5s ha chiesto di trovare un accordo per “l’apertura di un ufficio Sud di Amag all’interno del Centro Commerciale Dea. L’apertura di uno sportello unico per tutti i servizi Amag in questa zona, non solo, renderebbe più agevole la vita quotidiana dei 25.380 residenti della circoscrizione sud, ma porterebbe, anche, una valorizzazione del Centro Commerciale Dea e di tutta la zona del quartiere Cristo“. In secondo luogo, come si legge nella mozione, i pentastellati chiedono di “individuare un locale, nei pressi di via Genova a Spinetta Marengo, in una zona che possa essere raggiunta dai sobborghi di tutta la Fraschetta con il servizio di trasporto pubblico, per l’apertura di un ufficio Est di Amag. L’apertura di uno sportello in questa zona renderebbe più agevole la vita quotidiana dei 16.062 residenti della circoscrizione più estesa per superficie della nostra città“.