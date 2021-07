ASTI – Anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Alessandria è al lavoro dalle 10.15 di oggi sulla A21, tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. Un camper parcheggiato in un’area di sosta ha infatti preso fuoco. I pompieri della nostra provincia stanno supportando i colleghi di Asti. L’intervento non sta per fortuna condizionando la circolazione.

Foto del nostro ascoltatore Gianluca, che ringraziamo