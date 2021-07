Piemonte tra le regioni classificate a rischio moderato per il Covid: Rt a 1.27

PIEMONTE – Schizza l’indice Rt nazionale che in appena sette giorni oltrepassa la soglia di uno passando dallo 0,91 all’attuale 1,26. Questo vuol dire che una persona che ha contratto il Covid-19 ha la capacità di contagiarne più di una. L’aumento dei casi, che ora vede la variante Delta predominante in Italia, ha portato 19 tra Regioni e Province autonome, a venir classificate a rischio moderato. Tra queste c’è anche il Piemonte il cui indice Rt è leggermente al di sopra di quello nazionale, ovvero pari a 1,27. A rischio basso, invece, restano solo Basilicata e Valle D’Aosta.

Bisogna sottolineare che nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Questo vuol dire che al momento l’Italia resterà bianca anche tutta la prossima settimana. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di persone ricoverate che passa da 157 (13/07/2021) a 165 (20/07/2021). Il tasso in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%. In Piemonte il tasso di occupazione dei posti letto resta invariato rispetto ai sette giorni precedenti sia in terapia intensiva (0%) sia in area medica (1%). La percentuale di positività dei tamponi passa da 0.4% a 0.7%.

Photo by CDC on Unsplash