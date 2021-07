I Carabinieri di Casale al raduno delle Ferrari in piazza Castello

CASALE – Questa domenica i Carabinieri della Compagnia di Casale hanno organizzato un importante presidio in piazza Castello, per controllare che l’intero evento organizzato dal Scuderia Ferrari Club di Casale si svolgesse regolarmente. In città sono arrivate tante auto provenienti da Maranello.

