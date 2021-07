In Piemonte l’87% del personale scolastico è vaccinato: via al piano Scuola Sicura

PIEMONTE – In Piemonte marcia spedita la campagna vaccinale anche per il personale scolastico. Secondo i dati della struttura commissariale del generale Figliuolo, oltre l’87% di docenti e personale scolastico ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Si tratta di 105 mila soggetti su un target potenziale di 120 mila. Di questi 93.300 hanno già ricevuto una dose, e 82.300 hanno completato il ciclo vaccinale.

Intanto oggi, lunedì 26 luglio, la Regione ha presentato il piano Scuola Sicura in vista del nuovo anno scolastico. Tra i primi atti ci sarà lo screening mensile su base volontaria con tampone rapido antigenico o salivare, e ulteriore test molecolare per la conferma del risultato in caso di positività. Già prima dell’inizio del nuovo anno scolastico il Piemonte prevede lo screening di massa gratuito su base volontaria per tutti gli studenti. Lo stesso screening viene proposto al personale, docente e non docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Sul fronte delle vaccinazioni oltre al personale scolastico la Regione punta a immunizzare anche gli studenti. In particolare per i giovani inseriti nella fascia 12-19 anni, proprio oggi è partita la vaccinazione libera senza prenotazione.