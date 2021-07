Spighe Verdi 2021: il Piemonte fa incetta di Comuni. Uno anche in provincia

PIEMONTE – Crescono i comuni rurali virtuosi ed ecosostenibili in Italia. In tutto sono 59 le località rurali premiate con le Spighe Verdi 2021, con 18 new entry rispetto allo scorso anno. Le Spighe Verdi sono state assegnate in 14 Regioni italiane, con cinque Comuni non confermati. Sul podio svetta il Piemonte che arriva a ottenere il maggior numero di riconoscimenti con 10 Spighe Verdi, seguito dalla Toscana con 7 e dalla Calabria e Puglia a pari merito con 6 località.

Tra le 10 Spighe Verdi – tra cui spiccano città come Alba, Bra, Canelli, Centallo, Cherasco, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo – spicca anche Volpedo in provincia di Alessandria. Alba, in provincia di Cuneo, è invece la quinta volta che ottiene il titolo.

Photo by Zugr on Unsplash