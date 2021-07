Nella mappa europea sulla diffusione del Covid il Piemonte resta verde

PIEMONTE – Il Piemonte – insieme ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Valle d’Aosta – resta di colore verde nella mappa aggiornata pubblicata dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Una controtendenza rispetto al resto d’Italia che vira decisamente verso il giallo, con Sicilia e Sardegna che tornano rosse a causa dell’aumento dei casi di Covid-19.

Discorso molto simile per tutte le altre nazioni. La Spagna è quasi interamente rosso scuro, e rossa la maggior parte di Grecia e Francia. Anche gran parte dell’Olanda, Cipro e della Corsica sono in rosso scuro. Il colore rosso scuro significa che i casi Covid sono più di 500 ogni 100 mila abitanti. Interamente rossi Irlanda e Portogallo (tra 200 e 500 casi ogni 100 mila abitanti), parzialmente rossa la Danimarca. Restano al momento ancora in verde Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell’Europa dell’Est, oltre a Svezia, Finlandia e Norvegia. Ma anche in quei territori l’aumento del contagio è sotto gli occhi di tutti.

Foto Ecdc