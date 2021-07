Fermato per un controllo tenta di fuggire: in auto aveva cocaina e hashish

SALE – Nella serata del 28 luglio i Carabinieri di Sale, hanno effettuato un controllo di un’autovettura e del suo conducente che si trovavano fermi vicini a un distributore di carburante della zona. Il 28enne di nazionalità marocchina, dopo aver consegnato i documenti ai militari, ha provato a fuggire, venendo inseguito e subito raggiunto. Dopo averlo bloccato i Carabinieri sono stati anche aggrediti dall’uomo che provava a divincolarsi dalla presa con calci e pungi. Un’attenta perquisizione della vettura ha permesso di ritrovare 21 dosi termosaldate di cocaina (circa 7,5 grammi), un panetto di hashish di 86 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti. Il cittadino marocchino si trova attualmente in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Alessandria.