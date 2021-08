ALESSANDRIA – “Adottare è accogliere e insieme siamo una famiglia”. È questo il messaggio della campagna di sensibilizzazione che vede protagonisti i ragazzi migranti del progetto “Buddies” e alcuni cani in cerca di famiglia, ospiti del canile Cascina Rosa. Grazie al progetto di formazione di Cambalache nove ragazze e ragazzi stranieri si sono messi in gioco per imparare un mestiere sempre più richiesto: il dog sitter. I ragazzi hanno seguito lezioni teoriche condotte dagli esperti cinofili di Dogs&More, con la formatrice di fama internazionale Alexa Capra, e di OPSI (Obiettivo Pet Sitter Italia) e sono stati poi al Rifugio Cascina Rosa per mettere in pratica quanto imparato, sotto la guida di Lola Banti. I ragazzi e le ragazze hanno appreso le mansioni principali e prioritarie da svolgere in canile e sono stati in prima linea per aiutare ad affrontare l’emergenza data dall’arrivo improvviso di 47 cani, in seguito a un sequestro effettuato nelle scorse settimane dal Servizio veterinario dell’Asl di Alessandria.

Terminato il mese di formazione, i nuovi dog sitter completeranno l’esperienza con un tirocinio formativo part-time di 3 mesi nei due canili di Alessandria. Negli ultimi giorni si sono già messi al lavoro Rosemary, giovane proveniente dalla Nigeria, e Afgan, originario dell’Azerbaigian, che verranno poi seguiti dagli altri compagni di avventura.

Intanto i nove nuovi dog sitter si sono già messi in posa accanto ad alcuni ospiti a quattro zampe in cerca di famiglia per lanciare un importante messaggio di inclusione.

La campagna “Adottare è accogliere e insieme siamo una famiglia” testimonia l’importanza dell’adozione come scelta di vita, declinata con il logo del progetto in “Some Buddies to Love”. Un messaggio che dal 16 agosto campeggerà su un grande cartellone 3×6 metri che verrà affisso vicino all’Ospedale e che verrà veicolato tramite i social, sulla pagina di APS Cambalache, con contenuti creati ad hoc.

Il progetto di di Cambalache, realizzato con il sostegno della Fondazione SociAL, va di pari passo con la promozione di una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione sociale e ha aggiunto al sostegno dei partner ATA (Associazione Tutela Animali), Cissaca (Consorzio Servizi Sociali di Alessandria), CSVAA (Centro Servizi al Volontariato Asti e Alessandria), Adecco e Fondazione Capellino, anche l’adesione dell’Assessorato al Welfare Animale del Comune di Alessandria e di Almo Nature, un’importante realtà commerciale del Pet food. Sostegni, ha sottolineato l’associazione Cambalache, “che consentiranno un risalto anche oltre ai confini locali, con l’obiettivo di incidere sulle scelte e sulla responsabilità sociale, per raccontare un futuro di inclusione e opportunità”.