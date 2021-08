PIEMONTE – Il Sistema Antincendi boschivi regionale del Piemonte ha subito risposto alla richiesta di aiuto delle regioni del Sud Italia divorate dalle fiamme. Il Sistema Aib piemontese invierà un contingente di 14 Volontari del Corpo Aib Piemonte con 5 automezzi, a supporto dell’emergenza incendi che sta colpendo la Sicilia.

Il Piemonte andrà anche in aiuto della Sardegna, che ha perso diversi automezzi sempre a causa delle aggressive fiamme che stanno divorando le aree boschive. Verranno inviati tre automezzi che resteranno in prestito alle squadre sarde fino alla fine della campagna antincendi boschivi. Anche i volontari della provincia di Alessandria si sono subito mobilitati per andare in aiuto di Sicilia e Sardegna. Da Ovada partirà un equipaggio di tre volontari del Corpo Aib, formato da Giuseppe Ravera caposquadra Aib di Ovada, Livio Saccà e Stefano Barducco, che raggiungerà la colonna piemontese che si imbarcherà a Civitavecchia.

(in copertina immagine di repertorio)