ACQUI TERME – “Ad Acqui Terme sono 40 le persone isolate a domicilio perché contagiate dal Covid-19. Purtroppo sono in crescita anche le persone che necessitano di un ricovero ospedaliero, soprattutto tra quei soggetti di una certa età poiché particolarmente acuta“. In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook il sindaco Lorenzo Lucchini fa il punto sull’andamento della pandemia nella città termale.

Il primo cittadino di Acqui ha ricordato che a oggi “non esistono protocolli specifici per contrastare il virus se non quello preventivo che consta nella vaccinazione“, anche per questo Lucchini ha ricordato che “per gli over 60 i centri vaccinali sono aperti senza obbligo di prenotazione“. Poi il sindaco ha ricordato che da oggi, lunedì 3 agosto 2021, “per tre giorni a settimana sarà riaperto il drive-trough di Acqui Terme al centro di Villa Mater. Quindi i soggetti che necessitano di tampone molecolare per i controlli legati al contagio saranno chiamati qui in città“.

Infine Lucchini lancia una raccomandazione: “Manteniamo tutti le misure di sicurezza che ci siamo sempre dati ovvero la pulizia delle mani, l’uso della mascherina negli spazi chiusi, evitiamo gli assembramenti ma soprattutto vacciniamoci“.