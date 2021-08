In Piemonte ecco Livestorm, l’applicazione che segnala i temporali in arrivo

PIEMONTE – La Regione Piemonte e Arpa hanno messo a disposizione “Livestorm“, una app sviluppata dalla stessa Arpa regionale insieme ai colleghi liguri, in grado di avvertire quando sta per arrivare un temporale forte, attraverso una notifica utilizzando le osservazioni radarmeteorologiche. Questo strumento, gratuito, informa anche rispetto alla direzione e all’intensità della precipitazione. Il cerchio rosso segnala che è molto probabile l’arrivo della grandine.

“I temporali che hanno caratterizzato luglio 2021 sono una delle dimostrazioni dell’aumento della variabilità del clima e l’intensificarsi degli eventi estremi correlati ai cambiamenti climatici – spiega il direttore generale di Arpa, Angelo Robotto. – Arpa Piemonte, grazie ai radar, alle reti, ai dati e alle capacità tecniche e professionali interne all’Agenzia ha creato delle applicazioni, per allertare in tempo reale, i cittadini come Livestorm, ma non si ferma. Dal prossimo autunno gli avvisi in tempo reale si arricchiranno per le piene fluviali e i rischi idrogeologici”.

Ad oggi la App è stata scaricata da circa 30.000 utenti su Google Play e Apple Store. L’applicazione, lanciata con lo slogan “Mai più colti di sorpresa”, permette di richiedere le notifiche per la posizione attuale o per i luoghi scelti, ricevendo gli avvisi relativi al temporale in arrivo entro un raggio di 5, 10 o 20 km. È possibile visualizzare le mappe radar in tempo reale, osservando le aree interessate dai fenomeni. Livestorm fornisce un aggiornamento ogni 5 minuti con una previsione di spostamento entro l’ora successiva.

Grazie al radar meteorologico situato sulla collina di Torino gestito da Arpa Piemonte e quello sull’appennino ligure (monte Settepani) in gestione associata tra le due Regioni, è possibile individuare i fenomeni temporaleschi e classificarli attraverso un indice di severità. Per tutti gli approfondimenti sulle funzionalità è disponibile il manuale utente sul sito https://livestorm.it/