PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Tra pochi giorni per cenare nelle sale di un ristorante al chiuso, assistere a spettacoli o concerti in luoghi pubblici bisognerà esibire il Green pass. Il certificato verde sta ancora facendo discutere e sta anche facendo tribolare più di un cittadino. C’è, infatti, chi si è regolarmente vaccinato ma ancora non riesce ad avere il certificato.

È capitato agli italiani guariti dal Covid che sono stati bloccati dal sistema che restava in attesa di una seconda dose che non devono fare. Sta capitando però anche a Samantha, cittadina residente a Carentino vaccinata a giugno con il monodose Johnson & Johnson.

Samantha ha regolarmente completato la vaccinazione ma nonostante diversi tentativi non è ancora riuscita ad avere il Green pass. Anche altri tre residenti di Carentino che si sono vaccinati come lei con il monodose sono nella stessa situazione, ha raccontato.

Samantha non ha mai ricevuto l’sms con il codice. Sabato ha provato anche a recuperarlo in autonomia grazie al nuovo servizio attivato sull’apposito sito www.dgc.gov.it ma anche questo tentativo non è andato a buon fine: “Mi dice che non è stato inviato il codice perché non è ancora stato generato il Green pass”. La cittadina ha inviato una mail anche al Ministero ma per ora non ha avuto risposta: “Mi hanno solo scritto che la mia richiesta è stata presa in carico e che verrò ricontattata“.

Con l’avvicinarsi della data del 6 agosto Samantha spera di trovare un modo per avere il certificato verde: “Mio marito e mio figlio grande, vaccinati con doppia dose Pfizer, ce l’hanno già mentre i miei due figli più piccoli stanno aspettando. Loro, però, hanno fatto il vaccino lunedì scorso. Io, invece, mi sono vaccinata a giugno e ancora non riesco ad averlo”. Questa estate Samantha non andrà in vacanza “chissà dove” ma dal 6 agosto vorrebbe almeno riuscire “ad andare a mangiare una pizza” con la sua famiglia.

Lei e i tre concittadini di Carentino non sono gli unici ad avere problemi con il rilascio del Green pass nell’Alessandrino. L’Asl di Alessandria, ha spiegato Orazio Barresi, direttore del Distretto di Novi e Tortona e referente del Servizio igiene e sanità pubblica per l’emergenza coronavirus, si sta occupando di diversi casi in provincia.

Il medico e i suoi collaboratori lunedì hanno ad esempio seguito “molti casi” di alessandrini che hanno un Green pass che sta per scadere oppure guariti dal covid da più di sei mesi che hanno fatto una sola dose di vaccino.

Le difficoltà riscontrate nel rilascio del Green pass sono note anche alla Regione Piemonte, ha aggiunto Barresi.

La Regione ha infatti comunicato alle Asl che fino al 12 agosto saranno valide le certificazioni cartacee rilasciate o come certificato di guarigione, come revoca della quarantena dopo tampone positivo oppure il certificato rilasciato all’atto della vaccinazione.

Per la cittadina di Carentino e per tutti gli altri alessandrini che stanno riscontrando problemi il consiglio del dottor Barresi è di comunque di rivolgersi al medico curante e tramite lui capire con l’Asl se ci possa essere stato qualche errore di caricamento. I cittadini possono anche contattare l’apposito Call Center della Regione Piemonte, che smista poi le varie chiamate alle Asl di competenza.

Tutti i cittadini dell’Alessandrino possono poi segnalare eventuali problemi inviando direttamente una mail a [email protected], allegando tutta la documentazione a disposizione. “Dal 6 al 12 agosto i cittadini che hanno regolarmente completato la vaccinazione potranno comunque accedere in tutti i luoghi dove è richiesto il Green pass esibendo il certificato cartaceo. Chiunque abbia problemi può comunque scrivere alla nostra mail. Le casistiche sono diverse. Le affrontiamo comunque tutte e per ognuna cerchiamo di trovare una soluzione che consenta ai cittadini di muoversi nei luoghi dove è richiesto il Green pass”.