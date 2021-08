Allerta gialla per forti temporali su tutto l’Alessandrino nella giornata di domani

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Arpa Piemonte ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto 2021, un’allerta gialla per forti temporali su tutto il territorio dell’Alessandrino. Sono infatti previsti per tutta la giornata intensi rovesci, fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate. Questo porterà anche a un nuovo abbassamento delle temperature con le minime intorno ai 18 gradi e le massime non superiori ai 22 gradi.

Nel corso della mattinata in particolare si verificheranno rovesci e temporali diffusi, in intensificazione nel pomeriggio, con valori moderati o forti, in particolare sulle zone

al confine con la Lombardia. Verso sera si verificherà una attenuazione dei fenomeni, ad eccezione della parte orientale. I venti saranno moderati o forti in montagna, da ovest-sudovest sulle Alpi, in rotazione da nordovest in tarda serata, da sudovest sull’Appennino; deboli o localmente moderati variabili in pianura, con rinforzi da sud sui settori collinari meridionali.