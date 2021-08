Biblioteca di Alessandria: dal 6 agosto necessario il Green Pass

ALESSANDRIA – Per accedere alla Biblioteca di Alessandria da venerdì 6 agosto 2021 sarà necessaria la Certificazione Verde (Green Pass) insieme a un documento di identità valido.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica. In mancanza di Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere alla Biblioteca civica. Continuerà ad essere attivo il servizio di richieste prestito di libri con prenotazione telefonica o via mail, per il semplice ritiro di tali richieste che verrà effettuato all’ingresso della Biblioteca, non sarà necessario esibire la certificazione.

La restituzione dei volumi continuerà ad essere effettuata esclusivamente servendosi dell’apposito box situato all’esterno della Biblioteca.

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID è una certificazione digitale, stampabile anche in formato cartaceo, che contiene un codice a barre o QR Code e un sigillo elettronico qualificato, che ne certifica l’autenticità e che viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione è messa a disposizione gratuitamente e attesta una delle seguenti condizioni:

” aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale),

” essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore,

” essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it .

Per ognuna di queste condizioni è necessario comunque ottenere la certificazione Green Pass da mostrare all’ingresso.

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid quindi è obbligatorio indossare la mascherina e all’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura; lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza degli utenti.

Il personale della Biblioteca è tenuto a verificare, tramite il QR CODE presente sulla certificazione verde, la validità del green pass, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario. Nessun altro dato personale contenuto nel certificato sarà visibile dal personale. I certificati potranno essere esibiti anche in versione cartacea e potrà essere richiesto agli utenti di esibire un documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.

La Biblioteca civica è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

L’accesso è consentito ad un massimo di due persone alla volta e limitato alla Sala Blu dove si potranno visionare e prendere in prestito le novità in esposizione. I libri non direttamente accessibili potranno essere richiesti ai bibliotecari; sono temporaneamente esclusi dal prestito i documenti multimediali.

Negli stessi orari sarà possibile la fruizione delle Sale Blu come sale studio, solo su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti, per limitare il numero delle persone presenti contemporaneamente negli spazi della Biblioteca. Si potrà inoltre, sempre su prenotazione, accedere alla Sala Studi Locali.

Per prenotazioni, iscrizione al prestito, ricerche bibliografiche o informazioni:

mail : [email protected]

Tel. 0131 515917