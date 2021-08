In Piemonte dei 4 pazienti in terapia intensiva tre non sono vaccinati

PIEMONTE – Dei 4 pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, tre sono non vaccinati e uno ha completato il ciclo vaccinale. Quest’ultima è una persona con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete, degente da alcuni giorni. Degli 81 in terapia ordinaria, 58 non sono vaccinati ed i 23 vaccinati sono tutti paucisintomatici (solo 16 avevano ricevuto la doppia dose). Questo il report che la Regione ha diffuso sulle ospedalizzazioni sul nostro territorio.