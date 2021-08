TORINO – Un gelato ai giovani che la vigilia di ferragosto si vaccineranno. Lo ha stabilito la Regione Piemonte che ha organizzato per il 14 agosto uno speciale Open Day, al Valentino di Torino, per i 12-19enni non ancora vaccinati.

Sono mille i posti disponibili così suddivisi: 500 ad accesso diretto e 500 da prenotare a partire dalle 9 di oggi, lunedì 9 agosto, sul sito ilpiemontetivaccina.it. A tutti coloro che saranno vaccinati in quel giorno verrà consegnato un buono per acquistare un cono gelato. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte in partnership con l’Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte. Resta sempre valida anche per questo open day la possibilità di accesso diretto per il personale scolastico e i cittadini over60. L’Open Day è destinato a tutti i cittadini piemontesi.