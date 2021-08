Donazione all’ospedale di Casale Monferrato in memoria di Pier Camillo Botto

CASALE MONFERRATO – Si è tenuta mercoledì 27 luglio la cerimonia di consegna degli arredi per l’ospedale di Casale Monferrato frutto della donazione della famiglia di Pier Camillo Botto. La donazione consiste negli arredi delle due sale di attesa dell’Ambulatorio di Medicina Riabilitativa (20 sedie e vari quadri, con dedica, raffiguranti i paesi di Sala Monferrato e di Treville dove Botto ha vissuto).

L’evento si è svolto alla presenza del Direttore Generale dott. Luigi Vercellino, della dottoressa Maria Silvia Iovine (Direzione Sanitaria del Presidio Casalese), del sindaco di Sala Monferrato Mauro Melotti, del sindaco di Treville Nadia Degiovanni, e, in rappresentanza del Comune di Casale, dell’assessore al Bilancio Giovanni Battista Filiberti e dal dirigente comunale Arch. Piercarla Coggiola, responsabile del Settore in cui lavorava Per Camillo Botto.

La dottoressa Colla, direttore della Struttura di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale, ha ringraziato a nome del personale e degli utenti del Servizio di Medicina Riabilitativa evidenziando come, grazie ai nuovi arredi, le sale di attesa si siano trasformate e appaiano ora molto più accoglienti.