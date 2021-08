Furti di bici ad Alessandria: l’appello di un lettore per ritrovarla e l’invito a stare in guardia

ALESSANDRIA – In questi giorni diversi lettori stanno segnalando il furto di bici in città. L’ultimo caso risale a ieri sera, lunedì 9 agosto 2021. Un nostro utente, Luciano, ha infatti raccontato che il figlio, dopo aver legato la bici in corso Roma, davanti a Zara, al suo ritorno non l’ha più trovata. La speranza ora è che qualche telecamera in zona possa aver ripreso il ladro o che qualcuno aiuti Luciano a ritrovarla. Il nostro lettore nel frattempo invita tutti a prestare attenzione.

Un altro utente alcuni giorni fa aveva segnalato il furto addirittura in un cortile condominiale.