Acqui Terme vuole una “Panchina Gigante” e lancia una raccolta fondi

ACQUI TERME – Ad Acqui Terme è partita una raccolta fondi per realizzare e installare una “Big Bench”, le colorate panchine giganti create da Chris Bangle, ormai posizionate in numerosi punti panoramici del Piemonte, e anche fuori regione. I titolari del B&B “Borgo Inferiore 24” a Lussito, in Regione Ricci, hanno proposto di collocarne una in un loro terreno di 2 mila metri quadrati con vista panoramica. Per costruire una panchina gigante serve però l’aiuto della comunità acquese. Come vuole il regolamento, la Big Bench non può essere realizzata con fondi pubblici e per preparare anche un parco adatto ad accogliere i cittadini che andranno ad ammirare le colline acquese dalla panchina gigante servono circa 15 mila euro. Da qui l’idea di una raccolta fondi, sostenuta dal Comune di Acqui Terme e dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e lanciata ufficialmente sul sito gofundme dal sindaco della città termale, Lorenzo Lucchini.

“Abbiamo accolto con molto entusiasmo questa iniziativa – dichiara l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – e abbiamo intenzione di supportare comunicativamente il sig. Maurizio Cirelli e la sig.ra Elisa Romboli per realizzare una Big Bench capace di dare un suo contributo al turismo locale e all’economia della città”.

“Non avendo la possibilità di poter direttamente contribuire economicamente – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini -, abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per sostenere chi ha il merito di portare in città questa importante iniziativa. Daremo tutto il nostro supporto per dare uno spazio aperto a tutti, cittadini e turisti, i quali potranno ammirare la nostra città da una prospettiva diversa, capace di regalare non solo un forte impatto visivo ma soprattutto emozionale“.

“Confesercenti è a fianco dell’Amministrazione Comunale per promuovere l’interessante iniziativa di avere una Big Bench che è ovunque una attrattiva turistica che piace al pubblico e permette di valorizzare i paesaggi suggestivi della nostra città e del territorio adiacente – commenta Roberta Rapetti, presidente Confesercenti della zona di Acqui Terme – L’associazione veicolerà tra i commercianti e la cittadinanza la proposta di una raccolta fondi per permettere che questo progetto diventi realtà”.

“Come Confcommercio sosteniamo con forza il progetto di installare una Big Bench ad Acqui Terme – dichiarano Sabrina Cerutti e Alice Pedrazzi, rispettivamente presidente di zona e direttore provinciale di Confcommercio – queste installazioni, negli ultimi anni, hanno richiamato l’attenzione di moltissimi turisti, curiosi e visitatori, attirati dall’originale idea del suo creatore, Chris Bangle, che con queste “panchine giganti” mira a far tornare il visitatore un bambino capace di meravigliarsi davanti alla bellezza del paesaggio. Il fascino della Big Bench ben si sposa con quello del nostro territorio acquese che, grazie a questa iniziativa, potrà così avere una ulteriore occasione per aumentare la propria attrattività. Come associazione di categoria che rappresenta le imprese del turismo, dell’accoglienza, del commercio e dei servizi, dunque, siamo oltremodo favorevoli a questa iniziativa, che tanto successo e tanta notorietà ha portato nei luoghi dove già è stata realizzata. Per questo apprezziamo e ringraziamo l’iniziativa di Maurizio Cirelli ed Elisa Romboli, titolari a Lussito del B&B “Borgo Inferiore 24″ che hanno deciso di concedere il terreno di 2000 mt dotato di una vista mozzafiato a Lussito, in Regione Ricci, dove la Big Bench dovrebbe essere installata. Ora la città e la comunità acquese tutta, devono fare la loro parte: per questo come Confcommercio sosteniamo l’idea dell’Amministrazione Comunale di attivare una raccolta fondi utile a sostenere questa importante iniziativa”.