Monge: dalla pianura con RadioGold alle Dolomiti con Radio Deejay

PIEMONTE – Monge, lo sponsor della nostra trasmissione dedicata agli amici a 4 zampe, “Non abbandonarmi!“, diventa sempre più radiofonico. Su Instagram infatti il noto dj Linus, di Radio Deejay, ha postato una foto in cui mostra i bagagli della sua famiglia ritratti nella camera da letto in un albergo a San Cassiano in Alta Badia.

“Ognuno col suo bagaglio“, spiega il celebre speaker radio, mostrando anche un sacchetto di mangime per cani targato Monge appunto. Il legame con le radio del noto marchio piemontese, che produce cibo per cani e gatti diventa sempre più forte. RadioGold intanto vi aspetta sabato con la prossima puntata di “Non abbandonarmi!”.