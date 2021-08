Il 17 agosto open day alla Valfrè di Alessandria per i 12-59enni: via alle prenotazioni

ALESSANDRIA – Sono aperte da oggi sul sito ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l’open day vaccinale di Alessandria, in programma martedì 17 agosto alla Caserma Valfrè, riservato alle persone tra i 12 e i 59 anni residenti in Piemonte e senza fragilità che non hanno già un appuntamento fissato prima del 27 agosto e che non hanno ricevuto ancora nessuna dose.

L’hub vaccinale sarà aperto tra le 7 e le 14 e le prenotazioni saranno possibili fino a esaurimento posti. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su www.ilPiemontetivaccina.it), insieme alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

Ecco gli altri open day vaccinali in programma in provincia di Alessandria nei prossimi giorni: al centro vaccinale di Novi Ligure il 19 agosto, al Movicentro di Acqui Terme il 21, a Tortona il 22, a Ovada il 23 e infine a Casale Monferrato il 25 agosto.