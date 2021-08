Anche Oddone contro la sospensione del bus delle 19.35 tra Alessandria e Casale

VALENZA – Anche il Comune di Valenza agirà contro l’impoverimento dei collegamenti tra la città e Casale. L’impegno è stato assunto dopo l’incontro tra il sindaco, Maurizio Oddone, e l’Assessore ai Trasporti, Paolo Patrucco, con Luca Servato e Simona Signorelli del Coordinamento Pendolari Casale Monferrato. Gli esponenti dell’associazione hanno illustrato la situazione dei collegamenti ferroviari tra Alessandria e Casale Monferrato che coinvolgono anche Valenza, oltre a Giarole e Borgo San Martino, spiegando il grosso danno causato dalla sospensione, per il mese di agosto, del bus delle 19.35 da Alessandria a Casale Monferrato. Questo taglio danneggia ulteriormente la linea Alessandria-Chivasso, e quindi anche Valenza, e per questo il Coordinamento Pendolari ha scritto all’Agenzia della Mobilità Piemontese una lettera in cui viene sottolineata l’importanza di riottenere il servizio, a beneficio di molti lavoratori. Nel documento i pendolari hanno quindi chiesto il ripristino della corsa, fermate intermedie comprese, cadenzandola ed, eventualmente, ridistribuendo le corse a un servizio orario in fascia di ‘morbida’.

Il Comune di Valenza ha aderito pienamente alle richieste del Coordinamento e la lettera è stata sottoscritta sia dal Sindaco Oddone che dall’Assessore Patrucco. “Il trasporto su rotaia è sicuramente uno strumento di mobilità sostenibile e va sostenuto – dice il Sindaco di Valenza – la nostra città è sulla tratta Alessandria-Chivasso, ma non va dimenticato che il treno è anche al servizio di quei valenzani che lo utilizzano sulla tratta per Mortara e quindi in direzione Milano“.